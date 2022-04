Basket

Basket - NBA : L’énorme annonce des Clippers sur Kawhi Leonard !

Publié le 21 avril 2022 à 15h35 par Thibault Morlain

Cette saison, Kawhi Leonard n’a pas pu jouer avec les Clippers. Alors qu’il est attendu la saison prochaine, à Los Angeles, on s’attendait à ce qu’il revienne en très grande forme.

Malheureusement, les Clippers n’ont pas pu valider leur ticket pour les playoffs de la NBA cette saison. Un énorme échec pour la franchise de Los Angeles. Il faut dire que la saison n’a pas été simple pour les Californiens qui ont souvent dû faire sans Paul George, tandis que Kawhi Leonard a lui connu une saison blanche. Opéré des ligaments l’été dernier, la star des Clippers n’est pas apparue les parquets. Désormais, il travaille de son côté pour être là pour la prochaine saison.

« Il sera plus fort que jamais à son retour »