Basket - NBA : Le coup de gueule de Rudy Gobert après la défaite du Jazz !

Publié le 19 avril 2022 à 19h35 par La rédaction

Battu par les Mavericks pour le deuxième match de la série, le Jazz a marqué un coup d’arrêt. Un revers qui n’a pas du tout plu à Rudy Gobert qui a poussé un coup de gueule après la rencontre.

Toujours privés de Luka Doncic, les Dallas Mavericks ont tout de même réussi à renverser le Jazz. Après deux rencontres, Dallas est à égalité avec Utah. Une performance plus que correcte, surtout en l’absence du Slovène, le meilleur joueur de la franchise texane. Après la défaite, Rudy Gobert l’avait mauvaise. Le pivot français a poussé un petit coup de gueule pour avertir ses coéquipiers.

«Nous devons comprendre que nous pouvons défendre n’importe quelle équipe»