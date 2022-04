Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert en route pour égaler un incroyable record !

Publié le 18 avril 2022 à 9h35 par La rédaction

Une nouvelle fois nommé dans les trois prétendants pour le titre de meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert pourrait égaler le record de DPOY remporté.

Rudy Gobert semble parfois vivre une saison frustrante. En effet, la Stiffle Tower est régulièrement oublié par ses partenaires en phase offensive et celui-ci n’a que très peu d’occasions d’aider les siens, comme lors du match d’ouverture des Playoffs face aux Dallas Mavericks où le Français n’a pu tirer qu’une seule fois en 35 minutes. Toutefois, si ses qualités d’attaquants ne semblent pas être reconnu à sa juste valeur, sa défense d’élite, elle, pourrait lui permettre d’égaler un très grand record.

Rudy Gobert peut remporter un nouveau titre de DPOY

La NBA a révélé ce dimanche soir les trois finalistes pour tous les titres individuels mis en jeu au cours de la saison régulière. Dans la course au trophée de meilleur défenseur de l’année, Rudy Gobert fait une nouvelle fois son apparition. Nommé dans le dernier trio pour la 6ème fois consécutive, le Français fera face à Marcus Smart et Mikal Bridges dans sa quête qui pourrait le mener vers une 4ème statuette, ce qui égalerait le record jusque-là détenu par Dikembe Mutombo et Ben Wallace.