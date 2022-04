Basket

Basket - NBA : Cette énorme annonce sur le prochain coach des Lakers !

Publié le 17 avril 2022 à 17h35 par Th.B. mis à jour le 17 avril 2022 à 17h37

Sans coach depuis l’éviction de Frank Vogel, les Los Angeles Lakers auraient tout à gagner à nommer Mark Jackson selon Kenny Smith.

Après une saison cauchemardesque au terme de laquelle les Los Angeles Lakers n’ont pas pu décrocher leur ticket pour les Play-Offs en raison de résultats trop médiocres au fil de la saison régulière, le head coach Frank Vogel a été limogé et va donc être rapidement remplacé une fois que le front office des Lakers aura tranché sur l’identité de son successeur. Et pour Kenny Smith, Rob Pelinka et Jeannie Buss devraient miser sur Mark Jackson à qui les Golden State Warriors et Stephen Curry doivent beaucoup selon lui.

« Avec Mark Jackson, les Lakers pourraient sérieusement décrocher le titre »