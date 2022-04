Basket

Basket - NBA : L'énorme confidence de Damian Lillard sur son avenir !

Publié le 16 avril 2022 à 14h35 par La rédaction

Présent à Portland depuis 2012, Damian Lillard révèle qu’il acceptera d’être échangé si ses dirigeants le désirent.

Damian Lillard ne traverse pas la meilleure des saisons. En effet, l’Américain n’a disputé que 29 matchs, et a dû mettre le restant de sa campagne de côté en raison d’une blessure aux abdominaux. Alors que son acolyte de toujours, C.J. McCollum a été échangé aux New Orleans Pelicans en février 2022, beaucoup s’interrogent sur le futur du meneur à Portland, et envisagent déjà un trade de Dame dans les mois à venir. Cependant, alors qu’il a déjà clamé son amour pour sa franchise, le numéro 0 des Blazers ne semble pas vouloir partir, mais acceptera tout de même si ses dirigeants ne veulent plus de lui.

« Je ne veux être nulle part où je ne suis pas désiré »