Basket - NBA : Damian Lillard a pris une énorme décision pour son avenir !

Publié le 9 février 2022 à 21h35 par La rédaction

Même s’il a perdu son ami CJ McCollum qui vient d’être lâché aux Pelicans, Damian Lillard a répété son amour pour les Blazers, rassurant tous les fans de la franchise.

Après le trade de CJ McCollum aux Pelicans, Damian Lillard a dit au revoir à son ami de toujours avec qui il formait un duo de feu chez les Blazers. Un adieu auquel il s’était préparé, même si c’est bien lui qui aurait pu quitter Portland en premier. L’été dernier, Dame a mis du temps avant d’éclaircir sa situation. Finalement, Lillard a comme toujours décidé de poursuivre l’aventure avec sa franchise de cœur. Avec le départ de McCollum, le meneur des Blazers a été interrogé sur son futur. Et il a rassuré tout le monde.

« Mon coeur est un Portland Trail Blazer »