Basket - NBA : Les confidences de LeBron James sur son grand retour !

Publié le 6 février 2022 à 14h35 par B.L.

Pour son retour sur les parquets, LeBron James a porté les Lakers lors de la victoire contre les Knicks (122-115) en réalisant notamment un triple-double. Le quadruple MVP a partagé sa grande satisfaction après la rencontre.

De retour après cinq matchs d'absence en raison d'une blessure à un genou, LeBron James a encore fait parler son talent à 37 ans. L'Américain a grandement contribué à la victoire des Los Angeles Lakers contre les New York Knicks ce dimanche (122-115). Auteur de son quatrième triple-double de la saison (29 points, 13 rebonds et 10 passes décisives), LeBron James semble retrouver le meilleur de ses capacités physiques.

« Le basket m’a manqué »