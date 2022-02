Basket

Basket - NBA : Cette sortie hallucinante sur James Harden !

Publié le 5 février 2022 à 23h35 par P.L.

Par son style de jeu provocateur, James Harden dispose d'un grand nombre de détracteurs. Ainsi, Charles Oakley a avoué qu'il aurait bien aimé tomber sur l'arrière des Brooklyn Nets en son temps.

Grâce à ses performances sur le parquet, James Harden dispose d’un bon nombre de fans. Mais à cause de son comportement, The Beard a également quelques détracteurs. L’arrière de 32 ans était déjà la cible des critiques lorsqu’il évoluait chez les Houston Rockets. Et la situation ne semble pas avoir grandement changé depuis qu’il a rejoint les Brooklyn Nets. Son style de jeu offensif et provocateur continue de déplaire à certaines personnes. Ainsi, Charles Oakley a affirmé qu’il aurait bien aimé tomber sur James Harden sur le terrain.

« Je vais dire que j’aimerais bien botter le cul de James Harden »