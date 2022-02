Basket

Basket - NBA : La grosse déclaration de Chris Paul sur sa carrière !

Publié le 5 février 2022 à 16h35 par La rédaction

A 36 ans, Chris Paul, toujours étincelant sur le parquet, n’a pas encore gagné le moindre titre de champion NBA. Un manque qui est loin d’être une obsession pour le meneur des Suns.

Depuis son trade aux Suns il y a près de deux saisons, Chris Paul est dans la forme de sa vie. A 36 ans, il est à un niveau qu’il n’a quasiment atteint. Cerise sur le gâteau, sa franchise suit le rythme. Ce qui lui manquait auparavant… L’an dernier, Phoenix a été battu lors des finales NBA après avoir mené 2-0 contre les Bucks. Premiers de leur conférence, les Suns espèrent faire mieux cette saison et s’offrir un titre de champion. Chris Paul obtiendrait donc sa première bague. Pourtant, ce titre n’est pas une obsession pour lui.

« Je ne vais pas vous mentir, je m’en fiche »