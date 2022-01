Basket

Basket - NBA : L’énorme coup de gueule de Shaquille O’Neal contre Ben Simmons !

Publié le 29 janvier 2022 à 23h35 par P.L.

Depuis la fin des playoffs l'été dernier, Ben Simmons n'a plus joué sous les couleurs des Philadelphia 76ers. La situation et le comportement de l'Australien ont le don d'agacer Shaquille O'Neal, qui n'a pas mâché ses mots au moment d'évoquer le sujet.

Ben Simmons a connu un été plutôt mouvementé même s’il n’a pas changé de franchise. Ciblé par les critiques après l’élimination des Philadelphia 76ers lors des playoffs de la NBA, le meneur de jeu australien a fait grève pour forcer la franchise à le trader avant le début de la saison 2021-2022. Malheureusement pour lui, le joueur de 25 ans n’a pas été transféré par son équipe. Mais depuis cet épisode, Ben Simmons n’a plus porté le maillot des Philadelphia 76ers, prétextant des problèmes liés à la santé mentale pour ne pas jouer. De quoi agacer Shaquille O’Neal, qui n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer cette situation et n’hésitant pas à prendre Joel Embiid à titre de comparaison.

« Cet autre gars, je ne le respecte pas. Je me débarrasserais donc de lui »