Basket - NBA : James Harden sur le point de claquer la porte des Nets ?

Publié le 25 janvier 2022 à 23h35 par Th.B.

Bien qu’il compte se battre pour une bague NBA cette saison, James Harden réfléchirait de plus en plus à quitter les Brooklyn Nets l’été prochain.

« Je suis clairement de retour. Au cours de l’année, il s’est passé tellement de choses dans notre équipe, entre les blessures et bien sûr la situation de Kyrie Irving, donc c’est vraiment difficile de trouver du rythme ». Voici le message que James Harden faisait dernièrement passer à la presse après ses 37 points, 10 rebonds et 11 passes décisives face aux San Antonio Spurs. Et la situation délicate de Kyrie Irving, apte à ne participer qu’à certains matchs en cette saison régulière en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19, serait susceptible de peser dans la décision finale de James Harden pour son avenir à Brooklyn.

Harden serait prêt à tester le marché l’été prochain