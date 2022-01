Basket

Basket - NBA : James Harden annonce la couleur après son match XXL contre les Spurs !

Publié le 22 janvier 2022 à 15h35 par B.L.

Auteur d'un début de saison mitigé avec les Brooklyn Nets, James Harden a haussé son niveau de jeu ce samedi lors de la victoire des siens contre les San Antonio Spurs (117-102). Le joueur de 32 ans n'a pas caché sa satisfaction après la rencontre.

En l'absence de Kevin Durant, blessé pour plusieurs semaines, James Harden a pris les rênes des Brooklyn Nets lors du match contre San Antonio. En très grande forme, The Beard a réalisé un excellent triple-double, avec 37 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Une performance XXL qui pourrait annoncer le retour en grâce de James Harden, jusqu'ici auteur d'une saison en demi-teinte.

« Je suis clairement de retour »