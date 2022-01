Basket

Basket - NBA : Les Nets reçoivent une terrible nouvelle pour Kevin Durant !

Publié le 17 janvier 2022 à 18h35 par La rédaction

Sorti sur blessure après 12 minutes de jeu contre les New Orleans Pelicans, Kevin Durant ne verra plus les parquets pendant un bout de temps et ratera ainsi un des plus grands rendez-vous de la saison : le NBA All-Star Game.

Kevin Durant était bien parti pour aller au bout de la course au MVP cette saison. En effet, la star de Brooklyn tourne à 29.2 points, 7.4 rebonds et 5.8 caviars par match d’autant plus que son équipe est actuellement 2ème du classement de la conférence Est. Après avoir réalisé un premier quart-temps spectaculaire contre les New Orleans Pelicans (12 points, 3 rebonds, 2 passes décisives), Durant est sorti sur blessure après que son coéquipier Bruce Brown, poussé par un adversaire en pleine contre attaque des Pelicans, lui soit tombé sur le genou gauche. Un gros coup dur pour les Nets et sa star qui d’après les examens, souffre d’une entorse du ligament collatéral médial.

Au moins un mois d'absence pour Kevin Durant ?