Basket : Le terrible message de Stephen Curry sur sa blessure !

Publié le 15 janvier 2022 à 22h35 par A.D. mis à jour le 15 janvier 2022 à 22h36

Touché à la main droite face aux Chicago Bulls, Stephen Curry a donné de ses nouvelles. La star des Golden State Warriors a reconnu que sa blessure l'inquiétait, même si elle n'était pas grave.

Ce samedi, les Warriors ont retrouvé le gout de la victoire face aux Chicago Bulls (96-138). Toutefois, la franchise de Golden State fait tout de même la grimace à l'issue de cette rencontre. En effet, Stephen Curry s'est blessé à la main droite lors de la confrontation entre les Bulls et les Warriors. Une blessure qui ne semble pas sérieuse, mais qui inquiète tout de même le numéro 30 de Golden State car elle lui rappelle un très mauvais souvenir.

«J’ai eu un mauvais souvenir d’il y a deux ans, sur le coup j’ai ressenti la même sensation»