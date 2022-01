Basket

Basket - NBA : Stephen Curry tire la sonnette d'alarme pour les Warriors !

Publié le 14 janvier 2022 à 18h35 par A.D.

Défaits face aux Grizzlies et aux Bucks, les Warriors sont dans une mauvaise passe ces dernières semaines. Conscient de la situation, Stephen Curry a envoyé un message fort pour remobiliser son équipe.

Ces dernières semaines, les Warriors ne sont pas dans leur assiette. Avec deux nouvelles défaites de rang face aux Grizzlies et aux Bucks, la bande à Stephen Curry reste dans une mauvaise spirale. Malgré tout, ce n'est pas encore le moment de s'affoler pour le meneur de la franchise de Golden State. En conférence de presse, Stephen Curry a admis que les Warriors traversaient une mauvaise période, mais il a expliqué qu'il n'était pas encore question de sombrer à la panique.

«Il faut qu’on redresse la barre le plus vite possible, mais il n’y a pas de panique»