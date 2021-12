Basket

Basket - NBA : L'énorme sortie de LeBron James sur le record de Stephen Curry !

Publié le 15 décembre 2021 à 13h35 par A.D.

Dans la nuit de mardi à mercredi, Stephen Curry a battu le record de paniers trois points inscrits en NBA. Alors que la star des Golden State Warriors est passé devant Ray Allen, LeBron James lui a envoyé un message très fort.

Lors de la confrontation entre les Knicks et les Warriors au Madison Square Garden, Stephen Curry a battu un énorme record. En inscrivant son 2974ème panier à trois points en NBA dans la nuit de mardi à mercredi, la star de Golden Stade a devancé Ray Allen. Une performance qui le comble de joie. « Je ne peux pas décrire à quel point la réaction du public, alors que nous sommes à l'extérieur, a été grandiose. 2974, c'est très spécial, j'y pensais depuis le longtemps je l'avais même fait inscrire sur mes chaussures » , s'est réjoui Stephen Curry dans des propos rapportés par L'Equipe .

«WOW FÉLICITATIONS MON FRÈRE !! INCROYABLE»