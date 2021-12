Basket

Basket - NBA : Cette terrible sortie sur l'attitude de Zion Williamson !

Publié le 13 décembre 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 13 décembre 2021 à 18h36

Zion Williamson était l’un des talents les plus médiatisés de l’histoire de la NBA, mais depuis son entrée dans la ligue, les allers-retours à l’infirmerie se font de plus en plus fréquents. Manque de chance ou manque d’engagement de la part du joueur ? L’insider des Pelicans Jake Madison a un avis tranché sur la question.

Depuis son arrivée en NBA en 2019, Zion Williamson a surement impressionné les fans de basket mais peine à enchaîner à cause des blessures. En effet, le joueur de 21 ans n’a disputé que 85 matchs en deux saisons et demie. Zion était censé revoir les parquets en ce mois de décembre, mais la guérison semble prendre plus de temps que prévu et le joueur pourrait même rater toute la saison. Pour son âge et son physique extraordinaire, les blessures ne devraient pas être aussi récurrentes. Mais de son côté, Jake Madison, journaliste américain et Insider des Pelicans, a une explication pour justifier cette indisponibilité.

« Zion Williamson doit absolument grandir et se comporter de manière plus professionnelle »