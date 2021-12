Basket

Basket - NBA : Stephen Curry annonce la couleur pour son record !

Publié le 12 décembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors que Stephen Curry aurait pu devenir le meilleur marqueur à 3 points de l'histoire de la NBA contre Philadelphie, le meneur des Warriors devra encore attendre après s'être heurté à une grosse défense des Sixers.

Stephen Curry n'avait besoin que de rentrer 10 tirs à 3 points contre Philadelphie pour devenir le meilleur joueur de l'histoire de la NBA dans cet exercice. Le meneur des Warriors n'aura finalement réussi qu'à inscrire trois paniers lors de la défaite de Golden State contre les Sixers (102-93). Désormais, Stephen Curry n'est donc plus qu'à sept unités du record de Ray Allen, auteur de 2973 tirs à longue distance en NBA.

« Ça arrivera quand ça arrivera»