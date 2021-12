Basket

Basket - NBA : Le précieux conseil d'Anthony Davis à Russell Westbrook !

Publié le 10 décembre 2021 à 14h35 par La rédaction

Très irrégulier depuis son arrivée chez les Los Angeles Lakers, Russell Westbrook peine à faire l'unanimité. Son coéquipier Anthony Davis a analysé les difficultés du meneur.

À l'image des Los Angeles Lakers, Russell Westbrook n'était pas à son meilleur niveau lors de la défaite de la franchise californienne à Memphis ce vendredi (108-95). Le meneur de 33 ans n'a pas beaucoup pesé dans le jeu de son équipe, avec un modeste bilan de 9 points, 6 rebonds et 7 passes décisives. Des statistiques qui sont bien loin des triple-doubles ayant fait la renommée de Russell Westbrook.

« Avant chaque match, je lui dis d’être lui-même »