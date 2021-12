Basket

Basket - NBA : Evan Fournier déclare sa flamme aux New York Knicks !

Publié le 5 décembre 2021 à 21h35 par La rédaction

Arrivé l'été dernier chez les New-York Knicks, Evan Fournier semble être pleinement épanoui avec sa nouvelle équipe. Le Français espère ainsi s'inscrire dans la durée au sein de la franchise historique.

Malgré quelques difficultés sur le parquet, Evan Fournier savoure sa nouvelle vie à New-York. Le Français a rejoint la franchise de l'Est l'été dernier après être resté seulement une saison chez les Boston Celtics. Le joueur de 29 ans s'est ainsi engagé pour 4 ans avec à la clé un contrat de 67M€. Alors que les Knicks sont actuellement à la peine à la onzième place de la Conférence Est, Evan Fournier n'en reste pas moins heureux d'évoluer à New-York.

« J'espère que ça va être chez moi pour longtemps »