Basket - NBA : La réaction de Steve Kerr après le geste d'humeur de Stephen Curry !

Publié le 29 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Après une faute non sifflée en sa faveur, Stephen Curry a fait beaucoup réagir après avoir démontré sa colère sur le parquet contre les Clippers. Le meneur des Warriors s'est ainsi transcendé pour livrer un 4e quart-temps de folie. De quoi faire le bonheur de Steve Kerr.

Quand Stephen Curry est en colère, il le fait savoir. Dimanche, lors de la victoire de Golden State contre les Los Angeles Clippers (105-90), le meneur des Warriors a surpris par une réaction peu courante chez lui. Au cours du 4e quart-temps, le triple champion de NBA est percuté au milieu de son lay-up par son adversaire Terance Mann. Toutefois, aucune faute n'a été sifflée en faveur de Stephen Curry, déclenchant ainsi la colère de ce dernier. Après ce fait de jeu, l'Américain a alors inscrit 11 points, portant son total à 33 unités à la fin de la rencontre.

« Quand il est énervé, il hausse son niveau de jeu »