Basket - NBA : La joie de Kevin Durant après son nouveau record !

Publié le 25 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Grâce à ses 21 points inscrits ce jeudi dans la victoire de Brooklyn contre Boston (123-104), Kevin Durant est devenu le 25 meilleur marqueur de tous les temps en NBA.

Kevin Durant entre un peu plus dans l'histoire de son sport. Après avoir inscrit 21 unités contre les Boston Celtics jeudi, le joueur des Nets a porté son total de points marqués en carrière à 24 388. Ainsi, Kevin Durant est désormais le 25e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Au classement, l'Américain de 33 ans devance ainsi Allen Iverson, la légende des 76ers.

« Iverson fait partie de mon panthéon »