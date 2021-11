Basket

Basket - NBA : Steve Kerr s'enflamme totalement pour Stephen Curry !

Publié le 19 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Auteur d'un match XXL ce vendredi lors de la victoire des Warriors contre Cleveland (104-89), Stephen Curry a rendu fou de joie son entraîneur Steve Kerr.

Steve Kerr ne se lasse pas des énormes performances de Stephen Curry. Le meneur de Golden State a encore exprimé tout son talent lors de la victoire des siens sur le parquet de Cleveland (104-89). Le joueur de 33 ans a ainsi terminé la rencontre avec un bilan de 40 points, 4 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions. Dans le quatrième quart-temps, Stephen Curry était tout simplement inarrêtable, en inscrivant à lui tout seul 20 des 36 points des Warriors.

« C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire et c’est le meilleur shooteur à 3 points de l’histoire »