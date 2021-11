Basket

Basket - NBA : Les mots forts de Stephen Curry après sa performance XXL contre Cleveland !

Publié le 19 novembre 2021 à 10h35 par La rédaction

En grande forme depuis le début de la saison, Stephen Curry a signé une nouvelle performance incroyable ce vendredi lors de la victoire de Golden State contre Cleveland (104-89).

Stephen Curry est toujours aussi intenable avec Golden State. Dans la dernière victoire des Warriors sur le parquet de Cleveland, le meneur de 33 ans a délivré une nouvelle performance de haut niveau avec 40 points, dont 20 unités inscrites dans le quatrième quart-temps. De quoi rappeler de bons souvenirs à Stephen Curry, lui qui a notamment été élu MVP en 2015 et 2016 lors de la grande domination de Golden State sur la NBA.

« Quand on gagne 36-8 un quart-temps, c’est plutôt dingue »