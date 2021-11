Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert en rajoute une couche après son expulsion contre Indiana !

Publié le 12 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Au cœur d'une grosse altercation lors de la défaite des Utah Jazz face aux Indiana Pacers (111-100), Rudy Gobert a été expulsé. Le Français a poussé un énorme coup de gueule après la rencontre.

C'est une soirée à oublier pour Rudy Gobert et Utah. En plus d'avoir connu leur première défaite de la saison à domicile, les Jazz ont enregistré l'expulsion de trois joueurs majeurs. Ainsi, Donovan Mitchell, Joe Ingles et Rudy Gobert ont été renvoyés au vestiaire à la suite d'une grosse altercation avec les Indiana Pacers et leur pivot Myles Turner. Après le match, Rudy Gobert a fait part de son agacement face aux comportements de certains joueurs en conférence de presse.

« Qu'on le fasse hors du terrain, sans sécurité, comme des hommes »