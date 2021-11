Basket

Basket - NBA : Zion Williamson reçoit un précieux conseil !

Publié le 9 novembre 2021 à 12h35 par A.D.

Actuellement blessé, Zion Williamson va devoir travailler dur pour retrouver son meilleur niveau quand il pourra faire son retour. Et selon Kenny Smith, le prodige des Pelicans doit surtout faire attention à son alimentation pour atteindre les sommets.

Victime d'une blessure, Zion Williamson ne peut pas aider les New Orleans Pelicans à performer. En difficulté sur le plan physique, le crack de 21 ans doit redoubler d'efforts pour évoluer à un top niveau. Et comme l'a expliqué Kenny Smith, Zion Williamson doit surtout veiller à avoir une bonne alimentation pour avoir un corps d'athlète et ne pas accumuler les pépins physiques.

«Ce n’est pas dur de ne pas prendre du poids, il faut juste arrêter de manger»