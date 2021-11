Basket

Basket - NBA : Stephen Curry prend position pour cette révolution !

Publié le 2 novembre 2021 à 23h35 par A.D.

Pour cette nouvelle saison, la NBA a mis en place de nouvelles règles pour éviter les fautes abusives. Alors que l'ancien règlement tournait souvent en sa faveur, Stephen Curry a tout de même validé cette révolution.

Pour éviter les fautes abusives, la NBA a décidé de révolutionner son règlement. Un changement qui arrange les joueurs à vocation défensive, mais pas vraiment les autres. Et pourtant, Stephen Curry estime tout de même que cette révolution est bénéfique pour la Ligue. Dans des propos rapportés par Parlons Basket , le meneur des Golden State Warriors a totalement validé le nouveau règlement de la NBA, et ce, même s'il profitait beaucoup de l'ancien.

«J’aimais bien les anciennes règles quand elles allaient en ma faveur, mais...»