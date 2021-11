Basket

Basket - NBA : Les vérités Carmelo Anthony sur son intégration chez les Lakers !

Publié le 1 novembre 2021 à 20h35 par La rédaction

Arrivé l'été dernier au sein de l'effectif XXL des Los Angeles Lakers, Carmelo Anthony s'impose comme un élément essentiel du collectif de la franchise californienne.

À 37 ans, Carmelo Anthony répond toujours présent au haut niveau. En s'engageant en faveur des Los Angeles Lakers à l'intersaison, le triple champion olympique prenait un énorme risque, puisqu'il allait se frotter à LeBron James, Anthony Davis ou encore à Russell Westbrook. Pour autant, Melo ne semble pas céder sous la pression, comme en témoigne sa dernière performance lors de la victoire des Lakers contre Houston (95-85), avec 23 points marqués en 25 minutes. Malgré la présence du Big Three , Carmelo Anthony s'est bien fait une place à Los Angeles.

«C’est une adaptation facile pour moi»