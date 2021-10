Basket

Basket - NBA : Cet énorme coup de gueule après la colère de Kevin Durant !

Publié le 30 octobre 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que Brooklyn s'est imposé dans la nuit de vendredi à samedi contre Indiana (105-98), Kevin Durant s'est fait remarquer pour s'être emporté. Pour le coach des Pacers, Rick Carlisle, la star des Nets aurait du se faire expulser.

La victoire de Brooklyn contre Indiana (105-98) passe mal pour Rick Carlisle. Le coach des Pacers estime que Kevin Durant n'aurait pas du terminer le match. En effet, lors du troisième quart-temps, la star des Nets a exprimé sa colère, après avoir été victime d'une faute, en balançant le ballon dans les tribunes. Avec un tel geste, Kevin Durant aurait dû se faire expulser selon le règlement de la NBA, mais le joueur de 33 ans n'a finalement écopé que d'une faute technique.

«J’ai vu Kevin Durant s’énerver et jeter le ballon au 15ème rang sans se faire éjecter»