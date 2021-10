Basket

Basket - NBA : L'énorme réaction de LeBron James après son duel avec son protégé !

Publié le 25 octobre 2021 à 18h35 par A.D.

Opposé aux Memphis Grizzlies avec les LA Lakers, LeBron James a croisé la route de Ziaire Williams. Après la rencontre, King James a fait part de son immense surprise de voir son protégé évoluer face à lui en NBA.

Ce lundi, les LA Lakers ont enfin retrouvé le gout de la victoire, après deux défaites en ouverture de saison. Alors qu'elle faisait face aux Memphis Grizzlies, la bande à LeBron James l'a emporté de justesse (121-118) au Staples Center. Toutefois, ce n'est pas le succès des Lakers qui a suscité la plus grande réaction de King James . En effet, c'est plutôt la présence de Ziaire Williams, l'un de ses protégés, dans l'équipe adverse.

«Plusieurs fois, en pleine action, j’ai regardé Ziaire, et je n’en revenais pas»