Basket - NBA : Le message fort de LeBron James après la nouvelle déroute des Lakers !

Publié le 23 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

Malgré une bonne prestation, LeBron James n'a pas su mener son équipe à la victoire ce samedi contre les Phoenix Suns (115-105). Après la rencontre, l'ailier des Lakers a affirmé que les résultats allaient prendre un peu de temps à arriver, le temps que tous les joueurs s'adaptent.

Ce samedi, les Los Angeles Lakers n’ont pas réussi à renouer avec le succès sur leur parquet. Les Californiens se sont inclinés face aux Phoenix Suns (115-105). Les hommes de Frank Vogel n’ont pas su trouver les solutions nécessaires pour stopper Chris Paul (23 points, 14 passes décisives, 5 rebonds) et ses coéquipiers. Auteur d’un match satisfaisant (25 points, 5 passes décisives, 2 rebonds), LeBron James n’a jamais su renverser la rencontre en faveur de son équipe. S’il est conscient du potentiel des Lakers cette saison, King James a néanmoins affirmé que le processeur d’adaptation allait prendre du temps.

« On sait de quoi cette équipe est capable. Mais ça prend du temps »