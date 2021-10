Basket

Basket - NBA : Anthony Davis envoie un message fort au reste de la ligue !

Publié le 18 octobre 2021 à 13h35 par La rédaction

Sur cette pré-saison, les Los Angeles Lakers n'ont pas été étincelants. Mais malgré cela, Anthony Davis a envoyé un avertissement aux autres franchises en NBA.

Les Los Angeles Lakers n’ont pas montré une forme étincelante sur cette pré-saison. Les hommes de Frank Vogel se sont inclinés à six reprises en autant de rencontres. Malgré les présences d’Anthony Davis, LeBron James, Russell Westbrook ou encore DeAndre Jordan, les Lakers n’ont toujours pas trouvé la solution pour inverser leur tendance. Néanmoins, l’ailier fort qui peut aussi jouer pivot a envoyé un premier avertissement à la ligue américaine.

« J’ai trouvé de bonnes sensations en ce qui concerne mon tir, ma condition physique, ma défense... »