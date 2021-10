Basket

Basket - NBA : O'Neal donne la recette à LeBron James pour devenir le GOAT !

Publié le 21 octobre 2021 à 13h35 par A.D.

Au coeur des débats pour le GOAT, LeBron James n'aurait plus qu'une étape à franchir pour mettre tout le monde d'accord. Selon Shaquille O'Neal, King James doit devenir le meilleur scoreur de tous les temps pour devenir le maitre incontestable et incontesté.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur des LA Lakers, LeBron James est dans la discussion pour le GOAT, tout comme Michael Jordan. Toutefois, personne ne fait encore l'unanimité dans ce débat. Selon Shaquille O'Neal, LeBron James pourrait mettre tout le monde d'accord s'il battait le record de Kareem Abdul-Jabbar et devenait le meilleur scoreur de tous les temps.

«S'il dépasse Kareem, on ne parle plus du GOAT»