Basket : James Harden révèle l'identité de son «jumeau» en NBA !

Publié le 18 octobre 2021 à 21h35 par A.D.

Comme James Harden l'a révélé lui-même, il existe un joueur qui a exactement les mêmes caractéristiques que lui en NBA. D'après la star des Brooklyn Nets, son entraineur Steve Nash est son jumeau.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur des Brooklyn Nets, James Harden rend fier son entraineur Steve Nash. Et avant de devenir coach, Steve Nash a également marqué la NBA de son empreinte en tant que joueur, et notamment lorsqu'il évoluait aux Phoenix Suns. Interrogé sur Steve Nash, James Harden a fait une énorme confidence. Selon ses dires, son entraineur et lui sont exactement les mêmes sur un parquet.

«Nous sommes jumeaux, nous avons juste une différente couleur de peau»