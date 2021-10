Basket

Basket - NBA : Evan Fournier s'enflamme pour les Knicks !

Publié le 16 octobre 2021 à 11h35 par La rédaction

En s'engageant pour les Knicks l'été dernier, Evan Fournier a réalisé son rêve. Le Français semble déjà être pleinement épanoui de sa nouvelle vie à New-York.

Evan Fournier vit un rêve éveillé. Cet été, le vice-champion olympique de basket avec l'Équipe de France s'est engagé pour 4 saisons avec les New York Knicks, avec un contrat de 67M€ à la clé. En plus de rejoindre la franchise de ses rêves, le joueur de 28 ans est heureux de vivre à New York. Passé par Orlando et Boston, Evan Fournier se sent déjà pleinement chez lui dans sa nouvelle ville.

« J’ai toujours voulu jouer ici »