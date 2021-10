Basket

Basket - NBA : Le message fort d’Evan Fournier sur le jeu des Knicks !

Publié le 11 octobre 2021 à 10h35 par La rédaction

Depuis le début de la saison, tout va pour le mieux chez les New-York Knicks. La franchise s'est imposée à deux reprises en autant de rencontres. Evan Fournier se sent à l'aise avec ses nouveaux coéquipiers et il n'a pas manqué de le faire savoir.

Tout va pour le mieux chez les New-York Knicks en ce début de saison. Ce dimanche, la franchise s’est imposée contre les Washington Wizards (117-99). Les hommes de Tom Thibodeau n’ont connu que la victoire pour le moment (deux succès en autant de rencontres). Arrivé chez les New-York Knicks après un bref passage chez les Boston Celtics, Evan Fournier se plaît dans sa nouvelle équipe. Et il n’a pas manqué de le faire savoir en conférence de presse.

« Quand tu as une équipe comme ça offensivement, c’est plus simple »