Basket - NBA : Le message rassurant de Derrick Rose après les Wizards !

Publié le 10 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

Lors de la victoire des New-York Knicks face aux Washington Wizards ce dimanche (117-99), Derrick Rose a inquiété les fans de la franchise en sortant sur blessure. Le meneur de 33 ans a donc tenu à les rassurer après la rencontre sur son état de santé.

Tout va à merveille chez les New-York Knicks lors de ce début de saison. Les hommes de Tom Thibodeau ont signé leur deuxième victoire en autant de rencontres ce dimanche contre les Washington Wizards (117-99). Et Derrick Rose a fêté ses 33 ans de fort belle manière. L’ancien joueur des Chicago Bulls a été étincelant en seulement 19 minutes (15 points, 8 passes décisives, 4 rebonds, 2 interceptions). Néanmoins, D-Rose a inquiété les fans des New-York Knicks. Le meneur de jeu a été contraint d'abandonner ses coéquipiers plus tôt que prévu, en sortant sur blessure. Malgré tout, Derrick Rose a tenu à rassurer les supporters de la franchise car son état de santé n'est pas inquiétant.

« Ce n’est rien de sérieux du tout, mais si j’avais continué à jouer j’aurais aggravé les choses »