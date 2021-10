Basket

Basket - NBA : Stephen Curry rend un vibrant hommage à LeBron James !

Publié le 9 octobre 2021 à 10h35 par La rédaction

Malgré la défaite contre les Golden State Warriors ce samedi (121-114), LeBron James reste un joueur très dangereux sur le terrain, même à 36 ans. Stephen Curry en est conscient et il n'a pas manqué de lui rendre hommage avant la rencontre.

Même si les Los Angeles Lakers ne sont pas dans leur meilleure forme lors de cette pré-saison (3 défaites en autant de rencontres), LeBron James est toujours considéré comme l’un des meilleurs de la ligue de nos jours. S’il a été en grande difficulté lors de la défaite contre les Golden State Warriors ce samedi (121-114), l’ailier de 36 ans inspire toujours une certaine crainte chez ses adversaires. King James est capable d’apporter le danger sur chaque possession, malgré son âge. Stephen Curry n’a donc pas manqué de lui rendre hommage avant la rencontre.

« Avec lui, vous avez une vision afin de maintenir votre prime pour aussi longtemps que vous pouvez, une sorte d'exemple »