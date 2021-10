Basket

Basket - NBA : Covid-19, vaccin… Une légende des Lakers s’en prend à LeBron James !

Publié le 5 octobre 2021 à 16h35 par Th.B.

LeBron James est un activiste très engagé dans la communauté et les questions de société outre-Atlantique. Cependant, Kareem Abdul-Jabbar est quelque peu déçu de ne pas avoir pu témoigner d’une prise de position claire de King James à propos du vaccin contre le Covid-19.

Ces dernières semaines, le monde de la NBA se frotte à un problème de société important qui touche toutes les classes, à savoir la vaccination pour combattre la transmission du Covid-19. À l’instar de Kyrie Irving et de Jonathan Isaac ou encore d’Andrew Wiggins qui a finalement décidé de subir son injection. Un geste que son coéquipier chez les Golden State Warriors, Stephen Curry, a récemment salué. Légende du basket américain et icône des Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar a regretté que le franchise player de a franchise californienne LeBron James ne se montre pas plus tranchant sur la question.

« Je l’admire, j’ai de l’affection pour lui mais cette fois, il a tout faux et son erreur pourrait être mortelle »