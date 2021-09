Basket

Basket - NBA : Quand LeBron James se moque des critiques sur les Lakers !

Publié le 29 septembre 2021 à 18h35 par T.M.

Présent en conférence de presse, LeBron James a notamment souhaité répondre aux détracteurs des Lakers, qui pointent l’âge avancé des joueurs californiens.

D’ici quelques jours, la NBA va reprendre ses droits et les stars vont faire leur retour les parquets. Les yeux seront notamment rivés sur les Lakers, eux qui auront à coeur de reprendre leur titre de champion, laissé aux Bucks la saison passée. Et pour remonter sur le trône, la franchise de Los Angeles a décidé de bien entourer LeBron James et Anthony Davis en faisant venir Russell Westbrook, Carmelo Anthony ou encore Dwight Howard. Un recrutement qui en a fait réagir plus d’un, certains pointant notamment du doigt l’âge avancé de ces nouveaux joueurs des Lakers.

« J'en ris un peu »