Basket - NBA : La grande annonce de LeBron James sur l’arrivée de Russell Westbrook aux Lakers !

Publié le 29 septembre 2021 à 9h35 par Th.B.

Recrue phare de l’intersaison des Lakers, Russell Westbrook a vu LeBron James assurer qu’une alchimie sera rapidement trouvé entre les stars de la franchise de Los Angeles.

Depuis son départ de l’Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook s’est baladé au Texas aux Houston Rockets, mais également aux Washington Wizards. À l’intersaison, The Brodie a rejoint LeBron James à la cité des anges en s’engageant en faveur des Lakers. La franchise de Los Angeles a son nouveau Big 3 composé de King James , de Westbrook et d’Anthony Davis. Et à l’occasion du Media Day, LeBron James a clairement fait savoir qu’il trouverait la manière de combiner avec la nouvelle recrue phare des Lakers.

« On est collés l’un à l’autre quasiment depuis qu’on l’a recruté »