Basket - NBA : LeBron James a forcé la main à cette recrue des Lakers !

Publié le 23 septembre 2021 à 14h35 par Th.B.

Amis de longue date en NBA, LeBron James et Carmelo Anthony vont enfin évoluer sous les mêmes couleurs chez les Los Angeles Lakers. Et d’après celui qui est surnommé Melo, King James lui aurait mis la pression pour qu’il débarque dans la cité des Anges.

Aux Portland Blazers, Carmelo Anthony s’est enfin relancé ces deux dernières saisons après n’avoir pas été à la hauteur que ce soit à l’Oklahoma City Thunder et les Houston Rockets. Cet été, alors qu’ils ont été drafté ensemble en 2003, LeBron James l’a attiré aux Los Angeles Lakers comme si c’était lui le « GM » comme Carmelo Anthony l’a confié à Hoop Central dernièrement. Invité à une nouvelle fois s’exprimé sur sa venue aux Lakers, Melo a avoué que James lui a forcé la main.

« Le moment est venu. Si tu ne le fais pas maintenant, on ne le fera jamais. »