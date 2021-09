Basket

Basket - NBA : L’énorme aveu de Rudy Gobert sur LeBron James !

Publié le 21 septembre 2021 à 9h35 par Th.B.

Rudy Gobert est le représentant phare du basket français avec Evan Fournier depuis le départ à la retraite de Tony Parker. Et le pivot de l’Utah Jazz n’a pas manqué de faire passer un message fort à la superstar LeBron James.

Drafté à la 27ème position au Utah Jazz en 2013, Rudy Gobert s’est mué au fil du temps comme un poids lourds de la NBA en raflant notamment trois titres de défenseur de l’année. Grâce à ses performances, le pivot du Jazz a pu bénéficier d’un contrat XXL à Utah, mais a surtout pu se mesurer aux plus grands que ce soit lors des saisons régulières ou au moment des Play-Offs. Et LeBron James a fait forte impression à Gobert au point d’être celui qui l’a le plus marqué.

Pour Rudy Gobert, LeBron James est «un monstre»