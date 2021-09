Basket

Basket - NBA : LeBron James, Lakers... Carmelo Anthony justifie son choix !

Publié le 16 septembre 2021 à 16h35 par A.M.

Bien qu'il ait opté pour les Lakers alors qu'il était free agent, Carmelo Anthony reconnaît avoir eu différentes options cet été et il se livre sur son choix.

Au cœur d'une énorme free agency, Carmelo Anthony a fait le choix de rejoindre les Lakers cet été. A Los Angeles, il rejoint une armada bâtie pour remporter le titre, mais c'est surtout LeBron James qui l'a convaincu de signer chez les Lakers. Les deux hommes sont très amis, et Carmelo Anthony, après des années de galère, avait vraiment l'embarras du choix cet été. Dans un premier temps, il attendait un signe des Blazers où il a relancé sa carrière depuis 2019. Les Sixers ou les Knicks étaient également dans le coup pour recruter l'ailier de 37 ans qui se réjouit d'avoir enfin retrouver des prétendants sur le marché.

«J’étais juste heureux de me trouver dans une situation où j’avais plusieurs options»