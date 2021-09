Basket

Basket - NBA : Cette grosse prédiction sur la saison des Lakers !

Publié le 11 septembre 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 11 septembre 2021 à 19h39

Les Los Angeles Lakers se sont bâtis un roster de luxe pour la saison à venir lors de l'intersaison. Selon certains dont Kendrick Perkins, ce serait la clé pour d’énormes prestations à venir au fil de la saison régulière.

Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Rajon Rondo… Tant de grands noms qui sont venus cet été renforcer l’effectif des Lakers. Les hommes de Frank Vogel font désormais encore plus partie des favoris pour le titre NBA. Après une élimination cette saison face aux Phoenix Suns en quart de finale de conférence Ouest, les Angelinos auront à cœur de marquer les esprits.

De grands espoirs pour les Lakers