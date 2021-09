Basket

Basket - NBA : Shaquille O’Neal s'enflamme totalement pour Kawhi Leonard !

Publié le 11 septembre 2021 à 23h35 par La rédaction

Les stars de la NBA ont parfois de lourdes blessures à affronter. Cela a été le cas de Kawhi Leonard notamment aux San Antonio Spurs et moins fréquemment depuis. The Claw peut cependant compter sur le soutien de Shaquille O'Neal.

Star des Los Angeles Clippers avec Paul George, Kawhi Leonard va manquer une grande partie de la saison prochaine. L’ancien des Spurs et des Raptors a été opéré au genou en juillet pour une rupture partielle d’un ligament croisé. Ayant tout de même prolongé son contrat avec les Clippers, The Claw est souvent victime d’attaques à cause de ses nombreuses absences.

« Vous avez vu ce qu’il a fait à Toronto. C’était son titre à lui »