Basket - NBA : Kevin Durant se paye son ancienne franchise !

Publié le 11 septembre 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 11 septembre 2021 à 21h39

Joueur star des Brooklyn Nets, et de la NBA en général, Kevin Durant a connu quelques malheureux épisodes dans sa carrière et notamment à Oklahoma City sur lequel il est revenu.

Âgé de 32 ans, Kevin Durant est l’un des tout meilleurs joueurs de la NBA. Possédant déjà deux bagues de champion, remportées avec les Golden State Warriors en 2017 et 2018, « Durantula » va tenter d’en gagner une troisième avec les Brooklyn Nets. Objectif réalisable aux côtés de James Harden et Kyrie Irving, si la franchise new-yorkaise est épargnée par les blessures.

« Ils sont tellement toxiques »