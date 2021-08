Basket

Basket - NBA : Après Durant, les Nets avancent pour l'avenir d'Irving et Harden !

Publié le 12 août 2021 à 12h35 par La rédaction

Après la prolongation de contrat de Kevin Durant, c’est James Harden et Kyrie Irving qui seraient en bonne voie pour étendre leur bail avec les Nets.

L’été dernier, les Nets se sont construits une équipe en or en attirant James Harden afin d’épauler Kevin Durant et Kyrie Irving arrivés l’année d’avant. Un trio magique qui n’aura pas pu aller plus loin que la demi-finale de conférence, battu par les Bucks de Giannis Antetokounmpo, futurs vainqueurs du trophée Larry O’Brien. Mais si les trois stars ne sont pas allées plus loin, c’est en partie à cause des blessures. Tout le long de la saison, les trois ont chacun connu des pépins physiques empêchant de travailler leurs automatismes. Ce qui ne change rien aux envies des dirigeants des Nets de prolonger leur bail. Et ce serait en bonne voie.

« Le Big 3 de Brooklyn sera sous contrat sur le long terme »