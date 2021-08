Basket - NBA

Basket - NBA : Lillard coéquipier de Fournier aux Knicks ?

Publié le 9 août 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 9 août 2021 à 17h45

Après avoir enrôlé Evan Fournier, les Knicks de New York souhaite frapper un nouveau grand coup, en signant un champion olympique : Damian Lillard.

Damian Lillard a été le porte-étendard des Blazers de Portland. Le meneur de 31 ans a effectué toute sa carrière NBA au sein de la franchise de l'Oregon. Son dernier exercice fut de haute volée avec une moyenne frôlant les 29 points. Malheureusement d'un point de vue collectif, la saison ne fut pas aussi reluisante avec une élimination dès le premier tour des play off face aux Nuggets de Denver (4 manches à 2).

Lillard aux Knicks... ça se refroidit !