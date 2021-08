Basket - NBA

Basket - NBA : La prochaine destination de Damien Lillard déjà identifiée ?

Publié le 2 août 2021 à 19h35 par La rédaction

Auteur d'une splendide saison, Damian Lillard est fortement convoité. Le meneur n'est pas sûr de poursuivre avec les Blazers, et une piste s'ouvre déjà en cas de départ.

Avec une moyenne de 28.8 points cette saison, Damian Lillard a tout donné pour les Portland Blazers. Mais cela n'a malheureusement pas été suffisant : la franchise de Portland s'est inclinée dès le premier tour des play-off face aux Denver Nuggets. Pourtant, Lillard a marqué 55 points lors du cinquième match de la série (que Portland a finalement perdu en prolongation 147-140). Il est également devenu le 4e joueur de l'histoire à inscrire 200 points et distribué 60 passes décisives dans une série de play off après LeBron James, Jerry West et Oscar Robertson.

Un départ vers les Knicks ?